Косметику американского бренда MAC потребовали запретить в России

Косметику американского бренда МАС потребовали запретить в России из-за пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, американский бренд зарегистрировал в России логотип с надписью: «All Ages All Races All Genders» («Всех возрастов, всех рас, всех полов». — прим. ред.). После обнародования на товарный знак обратили внимание в московском патентном бюро GPG. По словам специалистов, перевод на русский язык данной фразы подразумевает наличие множества гендеров, а это недопустимо.

После проверки организация направила обращение в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, Роскомнадзор, Роспотребнадзор, Госдуму и МВД с требованием отобрать товарный знак у бренда MAC, а также запретить продажу косметики на территории страны.

До этого стало известно, что в 2024 году количество штрафов за нарушение закона о запрете демонстрации и пропаганды ЛГБТ, выписанных Роскомнадзором (РКН), сократилось на 27% по сравнению с 2023 годом. По данным ведомства, в минувшем году было выписано 53 штрафа на сумму 51,9 млн руб. В 2023-м закон о запрете пропаганды и демонстрации ЛГБТ нарушили 73 раза на 49 млн рублей.

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