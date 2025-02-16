Страны Евросоюза могут ввести пошлины на американские продукты, содержащие пестициды. Об этом пишет Financial Times (FT).

Как отмечают авторы публикации, Брюссель может ввести запрет на ввоз фермерских продуктов.

»ЕС хочет заблокировать импорт определенных продуктов, ... чтобы защитить своих фермеров, в качестве отголоска «двусторонней» торговой политики президента США Дональда Трампа. Еврокомиссия на следующей неделе согласится изучить (возможность введения. — «Газета.Ru») ограничений на импорт... Первыми целями могут, в том числе стать американские зерновые культуры, такие как соевые бобы, которые выращиваются с применением пестицидов, запрещенных для европейских фермеров», — говорится в публикации.

До этого портал Axios сообщал, что президент США Дональд Трамп ошеломил и унизил Европу всего за три дня.

Ранее в Совете безопасности РФ похвалили раскритиковавшего европейские страны Вэнса.