Нобелевский лауреат оценил потенциал России по переходу к зеленой экономике

Ученый Чунг: РФ может развивать зеленую экономику за счет нефти и газа

Лауреат Нобелевской премии мира, экс-советник генсекретаря ООН по вопросам изменения климата Рае Квон Чунг заявил, что Россия может перейти к зеленой экономике, используя для этого доходы от продажи нефти и газа. Его слова передает РИА Новости.

По мнению Чунга, у России огромный потенциал для перехода к зеленой экономике и развития возобновляемой энергетики. Также ученый подчеркнул, что сам факт добычи и экспорта углеводородов не препятствует переходу к зеленой экономике, ведь ресурсы используются другими странами, а доходы от их продажи можно использовать для перехода к возобновляемой энергетике.

«У России особенно высокий потенциал для возобновляемой, зеленой энергетики. Огромный потенциал для гидроэнергетики, солнечной и ветроэнергетики», — пояснил Чунг.

До этого агентство РИА Новости сообщало, что польские фермеры выразили свое недовольство в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Гданьске.

Ранее система фонового мониторинга мерзлоты «Норникеля» получила международную премию.