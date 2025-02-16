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Бразильский чиновник заявил, что экспорт кофе в РФ мог бы расти

РИА Новости: экспорт кофе в РФ из Бразилии можно нарастить
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Глава московского представительства Бразильского агентства по поощрению экспорта и инвестиций Алмир Рибейру Америку рассказал РИА Новости на полях выставки «Продэкспо», что объем экспорта кофе в Россию мог бы увеличиться.

По словам Америку, пространство для дополнительного роста объемов экспорта кофе есть, но некоторые компании испытывают трудности с оплатой поставок.

Он уточнил, что в 2024 году объем экспорта кофе из Бразилии в Россию достиг рекордных показателей.

«Бразилия — главный в мире производитель и экспортер кофе... Главное препятствие в настоящий момент — сложность для некоторых российских компаний проведения оплаты обычными банковскими методами», — поделился бразильский чиновник.

Он добавил, что трудности с оплатой уменьшают потенциальный рынок для небольших компаний. Крупные компании, в свою очередь, имеют больше вариантов для расчета.

До этого агентство РИА Новости сообщало, что Бразилия вытеснила Вьетнам с позиции основного поставщика кофе в Россию.

Ранее сообщалось, что кофе может быть полезен для профилактики болезней сердца.

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