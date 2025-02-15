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В Госдуме предрекли западным брендам сложности при возвращении в Россию

Депутат Антропенко: Западу будет непросто вернуться на российский рынок
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко считает, что западным брендам будет непросто вернуться на российский рынок, передает РИА Новости.

По мнению депутата, для производства одежды не нужны значительные инвестиции и сложные технологии, поэтому российские бренды успели себя хорошо зарекомендовать в отсутствии западных конкурентов и готовы побороться с ними за рынок модной и качественной одежды.

«Поэтому, уйдя с рынка, громко хлопнув дверью, чтобы вернуться на него придется серьезно демпинговать», — сказал Антропенко.

15 февраля Telegram-канал Mash со ссылкой на несколько анонимных источников написал, что принадлежащие испанской Inditex сети магазинов одежды Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius готовятся вернуться в Россию. В Кремле после этого заявили, что пока не получали сигналов от зарубежного бизнеса о его желании вернуться в РФ.

После ввода российских войск на Украину в феврале 2022 года многие западные компании объявили об уходе с российского рынка. В апреле 2023 года газета The Washington Post писала, что многим иностранным фирмам «тяжело дается разрыв с Россией». Некоторые компании после начала спецоперации объявили, что приостановят или сократят свои операции в РФ, однако продолжили торговать — некоторые начали продавать свою продукцию под другими названиями, а другие ссылались на сложности с поиском покупателей или пытались снизить издержки ухода с рынка.

Ранее Дэвид Бекхэм зарегистрировал товарный знак в Роспатенте.

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