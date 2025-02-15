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Россияне стали хранить меньше наличной валюты

РБК: россияне второй год подряд сокращают валютные сбережения в наличных
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Россияне второй год подряд сокращают валютные сбережения в наличных. Об этом пишет РБК, изучив статистику Банка России.

Из данных ЦБ следует, что в начале 2025 года на руках у россиян было 9,4 трлн рублей, или $92,4 млрд иностранной валюты в долларовом эквиваленте. По сравнению с 2024 годом показатель сократился на 4,9%, или $4,7 млрд.

При этом, отмечают журналисты, в 2023 году снижение было менее выраженным — оно составило всего $500 млн.

До этого сбережения населения в наличной иностранной валюте росли с 2018 года. По словам аналитиков, россияне стали сокращать накопления в валюте из-за высоких ставок по рублевым счетам, говорится в статье.

В феврале экономист Дмитрий Ферапонтов заявил «Газете.Ru», что наличными стоит держать не более 10% сбережений. По его словам, главным плюсом хранения наличных является создание финансовой подушки, необходимой для оперативных расчетов — в зависимости от потребностей человека.

Ранее часть обменников в России приостановили работу после обвала доллара.

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