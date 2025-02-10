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Названа оптимальная доля наличных в сбережениях

Экономист Ферапонтов: наличными стоит держать не более 10% сбережений
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Pexels

Наиболее рационально держать 60% сбережений на вкладах, 30% — на накопительном счете и 10% — наличными, заявил «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.

«Наличные деньги можно отнести к иммобилизованным активам, то есть таким, которые не приносят доход. С текущими параметрами денежно-кредитной политики, уровнем инфляции и инфляционных ожиданий в среднесрочной перспективе наличные денежные средства наиболее сильно теряют свою стоимость по сравнению с другими инструментами сбережений. А хранение денег в банковской ячейке несет дополнительные расходы в дополнение к инфляции. Наиболее рациональным выглядит распределение сбережений по долям в различных инструментах: 60% — в классических депозитах, 30% — на накопительных и текущих счетах, 10% — в виде наличных денежных средств», — сказал экономист.

По его словам, главным плюсом хранения наличных является создание финансовой подушки, необходимой для оперативных расчетов — в зависимости от потребностей человека. Это актуально для людей, проживающих в удаленных регионах и поселениях, где нет возможности осуществлять безналичные операции. Экономист заключил, что «наличка» способна обеспечить платежеспособность человека в любых условиях, но оптимальнее снижать долю наличных операций и денег.

Ранее была названа необходимая сумма наличных под рукой.

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