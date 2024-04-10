Заменившие Zara магазины провалили 2023 год

Компания «Новая мода», развивающая в России магазины Maag, Dub, Ecru, Vilet на месте ушедших брендов испанской группы Inditex, по итогам 2023 года получила чистый убыток в размере 5,4 млрд рублей против 3,9 млрд рублей прибыли годом ранее, сообщает РБК.

Многомиллиардные убытки компании связаны с высокими расходами на развитие новых брендов. Так, в год перезапуска материальные затраты «Новой моды» выросли с 6,9 млрд до 12,1 млрд рублей, коммерческие — с 6,9 млрд до 11,2 млрд руб. Кроме того, выросло число сотрудников.

При этом выручка «Новой моды» за год выросла более чем вдвое и составила 21 млрд рублей. Спрос на товары магазинов, пришедших на смену Zara, Bershka, Pull & Bear и Stradivarius, есть, делают вывод в издании.

До этого стало известно, что до начала лета в России планируется открыться новый бренд одежды для отдыха и повседневной жизни из Южной Кореи.

Ранее российские текстильщики высказались об уходе Chanel из страны.