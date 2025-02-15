В Госдуме призвали россиян к консервативному подходу при покупке валюты

Укрепление рубля не следует воспринимать как сигнал к закупке валюты. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов в беседе с РИА Новости.

«На мой взгляд, консервативный подход, основанный на инвестициях в рублевые инструменты и учете долгосрочных перспектив, представляется более сбалансированной стратегией, чем импульсивная покупка валюты на фоне текущей рыночной конъюнктуры», — сказал Гаврилов.

По его мнению, облигации высокотехнологичных российских компаний могут стать надежным инструментом для сохранения капитала.

Кроме того, высокие ставки по депозитам в некоторых банках позволяют зафиксировать доходность, превышающую уровень инфляции, добавил депутат.

При этом он отметил, что, согласно прогнозам, укрепление российской валюты носит временный характер. К лету курс доллара может вернуться к уровню 100 рублей и выше.

Накануне Банк России на первом заседании в этом году сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Регулятор отметил, что инфляция остается высокой, но кредитная активность россиян замедлилась, что стало аргументами в пользу сохранения ставки. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ставки на заседании не обсуждалось, однако рассматривался вариант ее повышения.

Экономисты и финансовые аналитики, опрошенные «Газетой.Ru», уверены, что после решения ЦБ ставки по вкладам начнут снова снижаться, а по кредитам — останутся на текущем уровне.

Ранее финансист раскрыл причины укрепления рубля и спрогнозировал курс на будущее.