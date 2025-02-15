Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Дальнем Востоке резко подешевела икра

На Дальнем Востоке резко снизились цены на красную икру
close
Unsplash

На Дальнем Востоке резко снизились отпускные цены на красную икру. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

Сильнее всего подешевела икра горбуши — на треть по сравнению с декабрем 2024 года. Сейчас 1 кг такой икры можно купить за 4,5 тыс. рублей. Икра кеты подешевела на 15% — до 5,5 тыс. рублей за 1 кг. При этом в Москве оптовые цены снизились значительно меньше — на 1% на для горбуши и на 7% для кеты — средняя цена 1 кг икры на оптовом рынке там составляет 8 тыс. рублей.

Подчеркивается, что всплеска цен в преддверии масленицы, а также 23 Февраля и 8 Марта не ожидается.

«Дефицита качественной икры с Дальнего Востока по доступным ценам точно не будет», — подчеркнул президент ВАРПЭ Герман Зверев

До этого инвестор Скубейда допустил дефицит красной икры в российских магазинах в 2025 году.

Ранее в Дагестане арестовали центнер имитированной икры из «Светофора».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами