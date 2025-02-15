На Дальнем Востоке резко подешевела икра

На Дальнем Востоке резко снизились отпускные цены на красную икру. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

Сильнее всего подешевела икра горбуши — на треть по сравнению с декабрем 2024 года. Сейчас 1 кг такой икры можно купить за 4,5 тыс. рублей. Икра кеты подешевела на 15% — до 5,5 тыс. рублей за 1 кг. При этом в Москве оптовые цены снизились значительно меньше — на 1% на для горбуши и на 7% для кеты — средняя цена 1 кг икры на оптовом рынке там составляет 8 тыс. рублей.

Подчеркивается, что всплеска цен в преддверии масленицы, а также 23 Февраля и 8 Марта не ожидается.

«Дефицита качественной икры с Дальнего Востока по доступным ценам точно не будет», — подчеркнул президент ВАРПЭ Герман Зверев

До этого инвестор Скубейда допустил дефицит красной икры в российских магазинах в 2025 году.

Ранее в Дагестане арестовали центнер имитированной икры из «Светофора».