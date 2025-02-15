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Администрация Трампа разрешила экспортировать СПГ

Reuters: Белый дом разрешил экспортировать СПГ после решения Байдена
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Depositphotos

Администрация президента США Дональда Трампа разрешила экспортировать СПГ (сжиженный природный газ) после приостановки процедуры бывшим президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, лицензию получила компания Commonwealth LNG из штата Луизиана. Экспорт разрешен как на рынки Азии, так и на европейские рынки.

Отмечается, что Трамп разрешил вести разведку и добывать нефть и газ можно в 2 529 285 кв. км шельфовых федеральных вод. Администрация Байдена до этого ввела запрет на ведение данного вида деятельности.

Кроме того, Трамп высказался за работ по строительству газопровода Constitution, которое ранее было отменено по решению властей Нью-Йорка из-за того, что газопровод угрожал дикой природе и снизил бы качество воды на ближайших территориях.

До этого Bloomberg сообщал, что индийские импортеры обсуждают с США вопрос увеличения закупок СПГ. Как сообщили собеседники издания, индийские фирмы, в том числе Indian Oil Corporation, обсуждают вопрос долгосрочного сотрудничества с американским экспортером Cheniere Energy Inc. и рядом других компаний.

Ранее США значительно сократили поставки газа в Европу.

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