США значительно сократили поставки газа в Европу

США сократили поставки СПГ в Европу до минимума за три года

Соединенные Штаты сократили поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу до минимума за три года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американские статистические службы.

Всего за 2024 год США поставили в Европу СПГ на $12,73 млрд. Это на 26% меньше, чем годом ранее, и минимальный объем продаж с 2021 года. Лидером по закупкам американского газа стали Нидерланды, которые приобрели газа на $3,24 млрд, а также Франция, которая закупила СПГ на $2,24 млрд.

Традиционно также импортерами американского газа стали Германия, Испания и Италия, а также страны Восточной и Южной Европы.

До этого стало известно, что в странах Евросоюза увеличиваются расходы из-за прекращения поставок газа из России.

По данным ICIS, по меньшей мере семь судов, загруженных американским СПГ, изначально направлявшихся в Азию, Африку и Латинскую Америку, изменили курс на Европу, чтобы воспользоваться рекордными ценами на газ.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия получила гарантии по энергобезопасности для санкций против РФ.