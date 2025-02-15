Германская компания планирует расширить производство беспилотников на Украине

Немецкая компания Quantum-Systems планирует расширить производство беспилотников на Украине, сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя компании.

По словам собеседника агентства, компания удвоила свои мощности на месте. Сейчас вопрос заключается в количестве необходимых Украине беспилотников.

Отмечается, что сейчас в стране работают два филиала Quantum-Systems. Предприятия были открыты в 2022 году и в начале 2024 года. Там не только производят беспилотники, но и занимаются обучением работе с беспилотными системами. В 2024 году Quantum-Systems поставила Киеву 800 беспилотников, часть из них была произведена на месте.

До этого в ходе совместной операции сотрудники временного отдела полиции «Кураховский» и УФСБ России по ДНР обнаружили в многоквартирном доме подпольный цех по производству беспилотных летательных аппаратов для ВСУ.

В ведомстве отметили, что на месте были найдены комплектующие, количество которых достаточно для сборки, по предварительной оценке, около сотни дронов.

Ранее на Украине анонсировали планы о постройке завода ядерного топлива.