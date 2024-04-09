На Украине собрались построить завод по производству ядерного топлива

Украинская атомная энергогенерирующая компания, оператор атомных электростанций (АЭС) «Энергоатом» планирует построить предприятие по производству ядерного топлива в Николаевской области. С таким анонсом выступил директор компании Петр Котин на YouTube-канале оператора.

Согласно его информации, завод хотят возвести неподалеку от города Южноукраинск, в котором функционирует Южно-Украинская АЭС.

«Даже не ожидал, что такая большая поддержка будет обеспечена от жителей города», — рассказал Котин.

По мнению директора, Украине нужно обеспечить собственные источники поставок ядерного топлива по технологии одной из ведущих электротехнических компаний США Westinghouse, основного поставщика атомного сырья на Украину.

«Мы полностью отказались от поставок российского ядерного топлива», — подытожил он.

В 2023 году стало известно, что Соединенные Штаты продавали Украине ядерное топливо для ЗАЭС на 30% выше рыночной стоимости.

Ранее сообщалось, что в США разрабатывают план прекращения зависимости от российского ядерного топлива.