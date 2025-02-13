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В ДНР обнаружили цех по производству дронов ВСУ

МВД: в ДНР в многоквартирном доме обнаружен цех по производству дронов ВСУ
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Alina Smutko/Reuters

В ходе совместной операции сотрудники временного отдела полиции «Кураховский» и УФСБ России по ДНР обнаружили в многоквартирном доме подпольный цех по производству беспилотных летательных аппаратов для ВСУ. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД республики.

В ведомстве отметили, что на месте были найдены комплектующие, количество которых достаточно для сборки, по предварительной оценке, около сотни дронов.

По данным полиции, цех располагался в полуподвальном помещении жилого дома и использовался украинскими формированиями для производства беспилотников, применявшихся для террористических актов против мирного населения Донбасса.

Правоохранительные органы изъяли все обнаруженные материалы.

Накануне стало известно, что командование украинских войск привлекает воспитанников детских домов к управлению беспилотными летательными аппаратами в Донецкой Народной Республике. Выбор украинской армии пал на воспитанников детских домов, так как они выросли в непростых условиях и отличаются равнодушием. ВСУ нужны подобные люди из-за того, что атакам с применением БПЛА подвергаются далеко не только российские военнослужащие.

Ранее дрон ВСУ сбросил на поселок в ДНР взрывоопасный предмет.

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