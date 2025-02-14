В Москве стали чаще покупать квартиры в новостройках

Росреестр: объем продаж новостроек в Москве в январе вырос на 13%

Объем продаж жилья в новостройках в Москве в январе 2025 года вырос на 13% относительно января 2024 года, до 6 тысяч договоров долевого участия в строительстве, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.

С учетом нежилой недвижимости управление зарегистрировало в январе почти 9,3 тысячи ДДУ — на 3% больше, чем по итогам начала предыдущего года.

Руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майдан отметил, что рынок первичной недвижимости в городе продемонстрировал в январе положительную динамику по числу оформленных сделок относительно предыдущих лет вопреки ожиданиям участников рынка.

На этой неделе по результатам исследования компании «Метриум» выяснилось, что в Москве в 2024 году отчетливо прослеживалась новая тенденция — готовые новостройки дорожали быстрее, чем те, что находились на ранних этапах строительства. Раньше было наоборот.

В первой половине февраля в компании «Метриум» рассказали, что чаще всего в Москве покупают новые квартиры площадью 30-50 квадратных метров.

Ранее стало известно, какие новостройки подешевеют в 2025 году.