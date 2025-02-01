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Стало известно, какие новостройки подешевеют в 2025 году

РИА Новости: девелоперы могут снизить цены на новостройки в стадии строительства
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Сергей Пятаков/РИА Новости

Экономическая ситуация в России предполагает снижение цены на определенные объемы квартир в стадии строительства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков консалтинговой компании CORE.XP.

По данным компании, снижение цены может затронуть крупные строительные проекты, находящиеся в удаленных от центра районах.

«В 2025 году, в условиях ослабления спроса на первичном рынке недвижимости, девелоперы для поддержания продаж и наполнения счетов эскроу выборочно могут снизить цены на отдельные проекты или ограниченный объем квартир в стадии строительства, порядка на 7-10% в текущем году», — говорится в сообщении.

Представители компании, ссылаясь на данные Росстата, сообщили, что предыдущие периоды заметного снижения цен наблюдались в 2011, 2016 и 2023 годах. При первом случае цены снизились на 10%, в 2016 году — на 15%, в 2023 году — на 9%.

До этого эксперты компании «Метриум» и ГК «Основа» сообщили, что в 2024 году в новостройках Москвы сильнее всего подорожали трехкомнатные квартиры и апартаменты. Аналитики уточнили, что средняя стоимость 1 кв. м в таких объектах выросла за год на 20%.

Россиянам объяснили, как принимать квартиру в новостройке.

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