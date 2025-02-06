В Москве резко сократится число квартир бизнес-класса

Риелтор Сырцов: ввод жилья бизнес-класса в Москве снизится на 31% в 2025 году

Ввод нового жилья бизнес-класса в Москве снизится на 28% в 2025 году, рассказал «Газете.Ru» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

«Столичные застройщики в 2025 году планируют ввести в эксплуатацию 131 корпус в 38 жилых и апарт-комплексах бизнес-класса. Число новых проектов снизится на 31%, а темпы ввода корпусов относительно 2024 года упадут на 28% (131 против 182). Средняя цена квадратного метра в проектах бизнес-класса со сроком ввода в 2025 году — 496,6 тыс. рублей», — отметил Сырцов.

По его словам, самое доступное жилье бизнес-класса в корпусах со сроком ввода в 2025 году в ЖК в Центральном Чертаново. Студию площадью 22 кв. м можно купить за 6,9 млн рублей. В свою очередь, самая дорогая квартира бизнес-класса со вводом в 2025 году находится в жилом комплексе в Академическом районе. Объект площадью 143,1 кв. м стоит 178,6 млн рублей, уточнил Сырцов.

«После сворачивания льготного кредитования основным драйвером спроса на новостройки бизнес-класса служат семейная ипотека и программы рассрочки, включая беспроцентные. Как правило, клиенты с детьми рассчитывают на жилье с ключами, выбор которого на первичном рынке Москвы ограничен», — пояснил коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков.

Заместитель генерального директора по стратегии и развитию продукта компании MR Group Жанна Махова не исключила дефицит готовых новостроек бизнес-класса в 2025 году. Она добавила, что сейчас в них представлено всего 7,2 тыс. объектов, то есть 10% от суммарной экспозиции.

Ранее сообщалось, что ввод массовых новостроек в Москве сократится на 12% в 2025 году.