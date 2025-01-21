Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России стали вводить вдвое меньше новостроек

BnMAP.pro: объем ввода новостроек в России снизился до 56% в 2024 году
close
Vladimir Baranov/Global Look Press

Объем ввода новостроек в крупных городах России в 2024 году сократился до 56%, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные компании bnMAP.pro.

Количество запусков новых проектов выросло лишь только в Казани на 95% относительно показателей 2023 года, Уфе — на 52% и Челябинске — на 8%. В остальных городах с населением от миллиона человек показатель сократился.

Больше, чем в других российских городах, максимальное сокращение объема ввода нового жилья зафиксировано в Красноярске — -56%, Наименьшее снижение зафиксировано в Нижнем Новгороде — -10%. В Москве снижение составило 40%, в Санкт-Петербурге — 37%.

Как спрогнозировали в bnMAP.pro, застройщики продолжат снижать объемы запусков, чтобы не допускать затоваривания в условиях высоких кредитных ставок.

На этой неделе управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов рассказал, что по итогам 2024 года в Москве было заключено 86,8 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) на покупку строящегося жилья (-12,7% к 2023 году).

Ранее стало известно, что россиянам станет проще приобретать квартиры в новостройках по стартовой цене.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами