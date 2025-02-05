В Москве сократится число дешевых квартир

Риелтор Сырцов: ввод массовых новостроек в Москве сократится на 12% в 2025 году

Ввод массовых новостроек в Москве (массовый сегмент — самый дешевый. — «Газета.Ru») сократится на 12% в 2025 году, рассказал «Газете.Ru» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

«В 2025 году девелоперы массовых новостроек в Старой и Новой Москве планируют полностью или частично завершить реализацию 62 проектов. Этот показатель на 22,5% меньше, чем в 2024 году. Заявленный ввод корпусов год к году сократился на 12,3% (242 против 276 годом ранее). В 2025 году на территории Старой Москвы планируется построить 103 корпуса в 38 жилых и апарт-комплексах массового сегмента. Средняя цена массовых новостроек Старой Москвы со сроком ввода в 2025 году — 386,7 тыс. рублей», — отметил Сырцов.

В Новой Москве в 2025 году будут частично или полностью достроены 24 ЖК и один апарт-комплекс. Разрешение на ввод в эксплуатацию в 2025 году должны получить 139 корпусов. Средняя цена квадратного метра в новостройках Новой Москвы со сроком ввода в 2025 году — 319,4 тыс. рублей.

Сырцов уточнил, что массовые новостройки Старой и Новой Москвы за прошедший год подорожали всего на 1%. Эксперт объяснил такую динамику дорогими рыночными кредитами (средняя ставка — 29%) и сворачиванием льготной ипотеки под 8% — девелоперы все чаще предоставляют значительные скидки.

Основным драйвером спроса на жилье стала семейная ипотека под 6%. В связи с этим популярностью пользуются квартиры в готовых новостройках, которые чаще приобретают покупатели с детьми, заключил Сырцов.

Ранее сообщалось, что в новостройках Москвы резко подорожали кладовки.