Спрогнозировано снижение потребности в двух категориях работников в России

Потребность в продавцах и государственных служащих снизится к 2029 году, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на прогноз, сделанный в министерстве труда и социальной защиты.

Как ожидают в Минтруде, в этих сферах в ближайшие четыре года будет зафиксировано наибольшее снижение спроса на новых работников. Сильнее всего спрос упадет в сфере торговли. Если в 2024 году в этой отрасли трудились в общей сложности 13,26 млн человек, то к 2029 году показатель сократится на 233 тысячи, прогнозируют в ведомстве.

В первой половине января основатель Фонда «Первое Поколение» и проекта «неУниверситет», руководитель GR-направления Ассоциации инноваций в образовании (РАЦИО) Валентина Куренкова сообщила, что российский рынок труда испытывает острую нехватку специалистов. Это связано с демографическим спадом и оттоком мигрантов, пояснила она.

В 2025 году больше всего специалистов потребуется в обрабатывающем производстве (540 тыс.), транспорте (260 тыс.), здравоохранении (270 тыс.) и IT (170 тыс.), подчеркнула Куренкова.

Ранее в ЦБ рассказали о тревожных тенденциях на рынке труда в РФ.