Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Спрогнозировано снижение потребности в двух категориях работников в России

РБК: Минтруд ожидает снижение потребности в госслужащих и продавцах
close
Shutterstock/FOTODOM

Потребность в продавцах и государственных служащих снизится к 2029 году, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на прогноз, сделанный в министерстве труда и социальной защиты.

Как ожидают в Минтруде, в этих сферах в ближайшие четыре года будет зафиксировано наибольшее снижение спроса на новых работников. Сильнее всего спрос упадет в сфере торговли. Если в 2024 году в этой отрасли трудились в общей сложности 13,26 млн человек, то к 2029 году показатель сократится на 233 тысячи, прогнозируют в ведомстве.

В первой половине января основатель Фонда «Первое Поколение» и проекта «неУниверситет», руководитель GR-направления Ассоциации инноваций в образовании (РАЦИО) Валентина Куренкова сообщила, что российский рынок труда испытывает острую нехватку специалистов. Это связано с демографическим спадом и оттоком мигрантов, пояснила она.

В 2025 году больше всего специалистов потребуется в обрабатывающем производстве (540 тыс.), транспорте (260 тыс.), здравоохранении (270 тыс.) и IT (170 тыс.), подчеркнула Куренкова.

Ранее в ЦБ рассказали о тревожных тенденциях на рынке труда в РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами