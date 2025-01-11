Эксперт рассказала, каким будет 2025 год для российского рынка труда

Эксперт Куренкова: в 2025 году на рынке труда усилится акцент на автоматизацию

Российский рынок труда испытывает острую нехватку специалистов. Это связано с демографическим спадом и оттоком мигрантов, рассказала «Газете.Ru» Валентина Куренкова (заместитель генерального директора по работе с государственными органами власти компании «Нетология», основатель Фонда «Первое Поколение» и проекта «неУниверситет», руководитель GR-направления Ассоциации инноваций в образовании (РАЦИО).

В 2024 году больше всего специалистов потребуется в обрабатывающем производстве (540 тыс.), транспорте (260 тыс.), здравоохранении (270 тыс.) и IT (170 тыс.). Строительство лидирует по нехватке кадров из-за масштабных инфраструктурных проектов, а автомобильные грузоперевозки сталкиваются с постоянной нехваткой водителей.

«Дефицит кадров наиболее ощутим в России по следующим профессиям: дворники (индекс активных резюме на одну вакансию 0,9), токари, фрезеровщики, шлифовщики (здесь на одну активную вакансию приходится 1 резюме), специалисты пищевой промышленности: врачи и повара, пекари, кондитеры, а также продавцы-консультанты (1,2 резюме на вакансию). Зарплаты этих профессий по сравнению с 2023 годом выросли на четверть, а где-то даже на треть», — отметила она.

По-прежнему сохраняется востребованность IT-специалистов. Это связано с высоким спросом на цифровизацию бизнеса, ростом стартапов, а также быстрым развитием технологий.

«По оценкам государства, на данный момент стране не хватает около 740 тыс. сотрудников IT-сферы, однако бизнес ощущает нехватку специалистов еще сильнее — он называет цифры до 1 млн человек. Наибольшим спросом пользуются инженеры информационной безопасности из-за возросшего количества кибератак. Далее называют разработчиков моделей машинного обучения, системных аналитиков и специалистов по работе с Big Data. Важно, что для этих специалистов одним из ключевых навыков является умение работать с искусственным интеллектом. Такие сотрудники будут самыми востребованными. Нейросети помогают в решении кадрового дефицита в ИТ — можно делегировать часть задач искусственному интеллекту. Однако полностью заменить IT-сотрудников ИИ не сможет», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, в 2025 году особенно востребованными останутся инженеры, операторы и технологи автоматизированных систем, специалисты пищевой промышленности, а также рабочие строительных профессий.

«Цифровизация продолжит задавать тренды рынка труда, усиливая потребность в IT-специалистах. Ожидается высокий спрос на разработчиков программного обеспечения, аналитиков данных, экспертов по облачным технологиям, а также специалистов по работе с искусственным интеллектом и машинным обучением.

На фоне общего роста потребности в кадрах (2,7 млн вакансий во II квартале 2024 года) приоритет будет отдаваться сферам с наиболее острым дефицитом», — сказала специалист.

В первую очередь будут закрываться вакансии в: строительстве, где требуются специалисты для крупных инфраструктурных проектов; транспорте и грузоперевозках, включая водителей и автомехаников; обрабатывающей промышленности, которая нуждается в инженерах и разнорабочих; здравоохранении, особенно в сельских районах и социальных услугах; IT, где в особенности высок спрос на специалистов по кибербезопасности и аналитиков данных.

«К 2025 году ключевые тренды 2024 года сохранятся, но усилятся акценты на автоматизацию и экологические стандарты. В IT возрастет спрос на разработчиков ПО с навыками в ИИ, блокчейне и машинном обучении. Ключевые изменения на рынке труда в 2025 году продолжат развивать тенденции 2024 года, усиливая роль цифровизации и высоких технологий», — отметила она.

Эксперт спрогнозировала, что на первый план выйдут: разработчики программного обеспечения, аналитики данных и специалисты по облачным решениям; инженеры в области искусственного интеллекта, робототехники, биотехнологий и кибернетики; строительство и транспорт также будут актуальны в связи с развитием крупных инфраструктурных проектов по всей стране.

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