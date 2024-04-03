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В Казахстане объяснили ситуацию с отказом банков обслуживать карты «Мир»

ЦБ Казахстана: банки сами принимают решение о работе с картами «Мир»

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Кредитные организации самостоятельно принимают решение о поддержке той или иной платежной системы, заявили РИА Новости в Нацбанке Казахстана, комментируя ситуацию с массовым отказом местных банков обслуживать российские карты «Мир».

При этом представители казахстанского регулятора подчеркнули, что не давали финансовым институтам подобных рекомендаций.

«Банк первого уровня не вмешивается в операционную систему банков второго уровня», — напомнили в ЦБ республики.

Накануне стало известно, что казахстанский Halyk Bank остановил обслуживание карт «Мир». Оказалось, что операции прекратились еще 27 февраля.

До этого о прекращении работы с картами российской платежной системы заявил казахстанский Bereke Bank.

С 30 марта «Мир» перестал работать в большинстве банков Армении.

Ранее обслуживание российских карт «Мир» прекратили банки Киргизии.

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