В Казахстане объяснили ситуацию с отказом банков обслуживать карты «Мир»

Кредитные организации самостоятельно принимают решение о поддержке той или иной платежной системы, заявили РИА Новости в Нацбанке Казахстана, комментируя ситуацию с массовым отказом местных банков обслуживать российские карты «Мир».

При этом представители казахстанского регулятора подчеркнули, что не давали финансовым институтам подобных рекомендаций.

«Банк первого уровня не вмешивается в операционную систему банков второго уровня», — напомнили в ЦБ республики.

Накануне стало известно, что казахстанский Halyk Bank остановил обслуживание карт «Мир». Оказалось, что операции прекратились еще 27 февраля.

До этого о прекращении работы с картами российской платежной системы заявил казахстанский Bereke Bank.

С 30 марта «Мир» перестал работать в большинстве банков Армении.

Ранее обслуживание российских карт «Мир» прекратили банки Киргизии.