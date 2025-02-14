В России предложили не заковывать в наручники одну категорию преступников

Необходимо прекратить надевать наручники на подозреваемых в экономических преступлениях. С таким обращением к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву обратился вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, пишет агентство РИА Новости.

Как напомнил парламентарий, президент Владимир Путин в 2022 году заявил о необходимости перестать это делать, после чего МВД направило территориальным органам указание о запрете использования наручников в отношении женщин, несовершеннолетних и фигурантов дел об экономических преступлениях. Тем не менее, практику заковывания в наручники подозреваемых по делам об экономике еще применяют.

Путин поручил запретить до 1 мая 2023 года использовать кандалы для женщин, детей и подозреваемых в ненасильственных преступлениях. Автор идеи, правозащитница Ева Меркачева тогда заявила «Газете.Ru», что применение кандалов — это пытка и унижение человеческого достоинства, которые применяют к людям, чья вина порой не была еще доказана.

Ранее российского студента заковали в наручники и доставили в пункт призыва.