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Поставки нефти из России в Индию обрушились

Экспорт нефтепродуктов из России в Индию сократился в 11,6 раза по итогам октября
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Shutterstock

Поставки российских нефтепродуктов в Индию в октябре 2024 года снизились в 12 раз относительно такого же месяца годом ранее, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные статистической службы азиатской страны.

За отчетный период Россия продала Индии нефтепродуктов на общую сумму в $61,2 млн. Октябрьские поставки углеводородов в эту страну стали минимальными с июля 2024 года. В результате Россия выпала из тройки главных экспортеров нефтепродуктов в Индию, заняв четвертое место в рейтинге, хотя еще в сентябре была второй.

Лидером по доходам от поставок нефтепродуктов в Индию в октябре стали Объединенные Арабские Эмираты, который заработали на экспорте $87,7 млн. На втором месте Сингапур с прибылью в $68,5 млн, третья — Южная Корея ($67,5 млн).

Накануне агентство Reuters со ссылкой на данные отслеживания судов MarineTraffic и LSEG написало, что 65 танкеров с российской нефтью по всему миру встали на якорь из-за санкций, которые объявил Минфин США 10 января.

Ранее была названа судьба российских нефтяных танкеров, которые прибыли к берегам Индии.

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