Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кемеровской области создадут особую экономическую зону для туризма

Кабмин РФ утвердил создание особой экономической зоны «Горная Шория»
close
Shutterstock/FOTODOM

Российское правительство одобрило создание особой экономической зоны «Горная Шория» в Кемеровской области. Об этом пресс-служба кабмина сообщила в своем Telegram-канале.

«Новая особая экономическая зона расположится на юге Кузбасса — на территории Таштагольского муниципального района, в междуречье истоков Оби и Енисея, в месте соединения отрогов гор Алтая и Саян», — говорится в сообщении.

Здесь собираются построить горнолыжный, гостинично-деловой и спортивно-туристический комплексы. Суммарный объем инвестиций превышает 40 млрд рублей. По оценке экспертов, проекты создадут более 4 тысяч рабочих мест в регионе.

В январе правительство России расширило режим свободной экономической зоны (СЭЗ) на ряд территорий в Белгородском и Шебекинском районах Белгородской области. Решение позволило предприятиям, работающим там, стать резидентами СЭЗ и получить преференции, в числе которых пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6%, нулевая ставка налога на прибыль и другие.

Ранее стали известны итоги Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами