В Кемеровской области создадут особую экономическую зону для туризма

Российское правительство одобрило создание особой экономической зоны «Горная Шория» в Кемеровской области. Об этом пресс-служба кабмина сообщила в своем Telegram-канале.

«Новая особая экономическая зона расположится на юге Кузбасса — на территории Таштагольского муниципального района, в междуречье истоков Оби и Енисея, в месте соединения отрогов гор Алтая и Саян», — говорится в сообщении.

Здесь собираются построить горнолыжный, гостинично-деловой и спортивно-туристический комплексы. Суммарный объем инвестиций превышает 40 млрд рублей. По оценке экспертов, проекты создадут более 4 тысяч рабочих мест в регионе.

В январе правительство России расширило режим свободной экономической зоны (СЭЗ) на ряд территорий в Белгородском и Шебекинском районах Белгородской области. Решение позволило предприятиям, работающим там, стать резидентами СЭЗ и получить преференции, в числе которых пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6%, нулевая ставка налога на прибыль и другие.

Ранее стали известны итоги Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ.