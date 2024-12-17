Стали известны итоги Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ

Особые экономические зоны (ОЭЗ) за 19 лет стали одним из ключевых драйверов развития территорий. Об этом рассказал врио директора департамента регионального развития Минэкономразвития России Александр Солдатов, сообщается на сайте министерства.

Как отметил Солдатов, ОЭЗ пользуются спросом у бизнеса. По его словам, в них реализуются ключевые проекты в промышленности, науке, логистике, формируются точки роста в туризме.

«В активной стадии реализации почти 1,3 тыс. уникальных проектов с портфелем инвестиций 6,3 трлн и планами создать 150 тыс. рабочих мест. По нашему мнению, ОЭЗ, безусловно, эффективный инструмент», — уточнил он.

Отмечается, что Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России совместно с Минэкономразвития РФ подвела итоги восьмого Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон России, выявив самые перспективные площадки для вложений в экономику страны.

В ходе исследования оценивались 33 особые экономические зоны из 27 регионов России, включая 24 промышленно-производственные, семь технико-внедренческих и две портовые. Методология рейтинга основывается на прозрачности, объективности и учете наиболее значимых факторов, влияющих на инвестиционный климат. С победителями и лидерами рейтинга можно ознакомиться на сайте.

Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин уточнил, что этот рейтинг стал важным ориентиром для инвесторов, стремящихся выбрать наиболее выгодные и надежные проекты.

«Мы рады отметить, что все больше особых экономических зон демонстрируют высокие стандарты управления и создают комфортные условия для ведения бизнеса», — сказал он.

Он также отметил важность постоянного улучшения методик оценки и внедрения новых показателей, таких как участие в промышленных туристических маршрутах, что помогает учитывать актуальные тенденции и потребности рынка.

«Сегодня мы видим, что российские особые экономические зоны становятся все более привлекательным местом для вложения средств, обеспечивая стабильное развитие национальной экономики», — добавил Лабудин.