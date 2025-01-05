В Белгородской области расширят режим свободной экономической зоны

Правительство России расширило режим свободной экономической зоны (СЭЗ) на ряд территорий в Белгородском и Шебекинском районах Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

В пресс-службе отметили, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин уже подписал соответствующее постановление.

«Решение позволит предприятиям, работающим там, стать резидентами СЭЗ и получить преференции, в числе которых пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6%, нулевая ставка налога на прибыль, полученную от реализации инвестпроекта, освобождение от уплаты налога на имущество организаций, а также режим свободной таможенной зоны», — говорится в сообщении.

СЭЗ — это территория с особым юридическим статусом по отношению к остальной территории государства. Обычно такое положение выражается в льготных налоговых или таможенных условиях для бизнеса.

В октябре правительство утвердило постановление, согласно которому на отдельных территориях Белгородской, Брянской и Курской областей введут режим СЭЗ. Благодаря ему граждане будут обеспечены необходимыми товарами и услугами.

Ранее белгородским предприятиям выделили около 350 млн рублей на компенсацию простоя.