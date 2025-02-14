Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Банки хотят сильнее наказывать за нарушение прав клиентов

Путин поручил повысить ответственность банков за нарушения прав клиентов
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству при сотрудничестве с Центробанком подготовить изменения в законодательство, направленные на повышение ответственности банков за нарушения прав клиентов, деньги которых украли мошенники, введя в заблуждение. Как пишет агентство ТАСС, такое поручение числится в перечне, представленном по итогам декабрьской пресс-конференции главы государства.

Изменения необходимо подготовить до 15 июля, отмечает агентство.

На этой неделе директор по продукту СберМобайла Артемий Пономарев сообщил, что часто телефонных мошенников можно вычислить по определенным фразам из разговора. Очевидно, что когда дело доходит до просьб продиктовать код из СМС, номер карты или назвать паспортные данные, уже можно понять на 100%, что на том конце провода мошенник. Но это можно выявить и раньше. Первая триггер-фраза, по его словам: «Вы выиграли в лотерею».

В пятницу сообщалось, что Путин дал поручение правительству разработать способы пресечения мошенничества с использованием чужих банковских реквизитов.

Ранее в МВД рассказали о том, как телефонные мошенники запугивают жертв.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами