Банки хотят сильнее наказывать за нарушение прав клиентов

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству при сотрудничестве с Центробанком подготовить изменения в законодательство, направленные на повышение ответственности банков за нарушения прав клиентов, деньги которых украли мошенники, введя в заблуждение. Как пишет агентство ТАСС, такое поручение числится в перечне, представленном по итогам декабрьской пресс-конференции главы государства.

Изменения необходимо подготовить до 15 июля, отмечает агентство.

На этой неделе директор по продукту СберМобайла Артемий Пономарев сообщил, что часто телефонных мошенников можно вычислить по определенным фразам из разговора. Очевидно, что когда дело доходит до просьб продиктовать код из СМС, номер карты или назвать паспортные данные, уже можно понять на 100%, что на том конце провода мошенник. Но это можно выявить и раньше. Первая триггер-фраза, по его словам: «Вы выиграли в лотерею».

В пятницу сообщалось, что Путин дал поручение правительству разработать способы пресечения мошенничества с использованием чужих банковских реквизитов.

Ранее в МВД рассказали о том, как телефонные мошенники запугивают жертв.