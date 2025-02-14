Названа минимальная цена букета из роз

АКОРТ: букет из роз в магазинах крупных ретейлеров можно купить за 419 рублей

Покупка букета из 5 роз в магазинах крупных торговых сетей России обойдется минимум в 419 рублей, пишет агентство ТАСС со ссылкой на сообщение председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ретейлеров) Игоря Караваева.

По его словам, самая бюджетная цена на микс-букет из кустовых роз и гермини установилась в размере 869,9 рубля. Караваев подчеркнул, что в ассортименте крупных торговых сетей к середине февраля представлено от двух до девяти наименований букетов в зависимости от формата магазинов.

В основном ретейлеры продают хризантемы, гермини, герберы, тюльпаны, кустовые розы и розы на высоком стебле.

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