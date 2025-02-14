Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа минимальная цена букета из роз

АКОРТ: букет из роз в магазинах крупных ретейлеров можно купить за 419 рублей
close
Depositphotos

Покупка букета из 5 роз в магазинах крупных торговых сетей России обойдется минимум в 419 рублей, пишет агентство ТАСС со ссылкой на сообщение председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ретейлеров) Игоря Караваева.

По его словам, самая бюджетная цена на микс-букет из кустовых роз и гермини установилась в размере 869,9 рубля. Караваев подчеркнул, что в ассортименте крупных торговых сетей к середине февраля представлено от двух до девяти наименований букетов в зависимости от формата магазинов.

В основном ретейлеры продают хризантемы, гермини, герберы, тюльпаны, кустовые розы и розы на высоком стебле.

На этой неделе опрос сервиса «Пакет» от Х5 показал, что более трети россиян (36%) останутся на ужин дома в День святого Валентина и никакого особого меню придумывать не будут. Почти треть (31%) — устроят свидание-готовку вместе с партнером. Практически каждый пятый респондент (22%) закажет доставку готовой еды, а каждый десятый — отправится в ресторан.

Ранее стало известно, куда россияне полетят на День святого Валентина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами