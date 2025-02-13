Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, куда россияне полетят на День святого Валентина

Слетать.ру: спрос на путешествия вдвоем по случаю 14 Февраля вырос на 14%
close
Depositphotos

Интерес россиян в возрасте от 18 до 60 лет к путешествиям вдвоем по случаю Дня святого Валентина (14 Февраля) вырос на 14% в 2025 году относительно показателя 2024 года, сообщили «Газете.Ru» в сервисе онлайн-бронирования «Слетать.ру».

По данным компании, как правило, пары интересуются путешествиями с заездами 13 февраля и обратным вылетом 16 февраля. Чаще остальных — 57,6% — такие бронирования совершают россияне в возрасте от 34 до 45 лет. В основном туристы выбирают на указанные даты полеты в Таиланд (на 50% чаще относительно 2024 года), Египет (+29,5%), Турцию (18,5%), Китай (+14,3%), Индию, ОАЭ, во Вьетнам (в 8 раз больше, чем годом ранее), на Шри-Ланку (рост в 1,9 раз), а также по России (+17,5%).

По России туристы по случаю 14 февраля выбирают посетить Москву (43,3% — доля от общего количества заявок среди россиян, путешествующих вдвоем), Санкт-Петербург (7,7%), Екатеринбург (6,3%), Самару (3%), Казань (2,5%).

На этой неделе опрос сервиса «Пакет» от Х5 показал, что более трети россиян (36%) останутся на ужин дома в День святого Валентина и никакого особого меню придумывать не будут. Почти треть (31%) — устроят свидание-готовку вместе с партнером. Практически каждый пятый респондент (22%) закажет доставку готовой еды, а каждый десятый — отправится в ресторан.

Ранее россияне рассказали, каким видят идеальный ужин Дня святого Валентина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами