Стало известно, сколько россияне потратят на День святого Валентина

Более трети россиян (36%) останутся на ужин дома в День святого Валентина и никакого особого меню придумывать не будут. Таковы данные опроса сервиса «Пакет» от Х5, результаты есть у «Газеты.Ru».

Почти треть (31%) — устроят свидание-готовку вместе с партнером. Практически каждый пятый респондент (22%) закажет доставку готовой еды, а каждый десятый — отправится в ресторан.

38% опрошенных намерены уложиться с ужином в бюджет от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. Ровно четверть — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, 22% — до 1 тыс. рублей, 11% — от 5 тыс. до 1 тыс. рублей, всего 4% — свыше 10 тыс. рублей.

При этом более половины россиян собираются покупать что-то особенное к 14 февраля. На первом месте — премиальный алкоголь (40%) и экзотические фрукты и ягоды (40%). Далее — сладости (38%) и деликатесы (31% опрошенных). В основном, респонденты попробуют сэкономить на покупках. Треть опрошенных собирается мониторить выгодные предложения, четверть прибегнет к программам лояльности и кешбэк-сервисам, а каждый пятый откажется от дорогих товаров и услуг.

Самым главным атрибутом праздника респонденты считают цветы — 55% россиян не представляют День Святого Валентина без букета. Почти также важны подарки — 53% опрошенных считают их неотъемлемой частью 14 февраля. Следом идут валентинки (47%) и свечи (45%). А вот романтическая ванна с пеной оказалась не так популярна — только 12% россиян воспринимают это как праздничный атрибут.

Почти две трети опрошенных (62%) уверены, что стоимость подарка не имеет значения, а внимание обращать надо на желание партнера сделать приятное. Еще пятая часть считает, что дарить подарки на 14 февраля вообще не нужно. Однако 13% предпочитают покупать что-то второй половинке, при этом договариваясь заранее о бюджете в соответствии с размером дохода партнеров. 6% также обсуждают ценовой диапазон подарков, чтобы обменяться равноценными вещами.

По результатам исследования, 20% россиян запланируют особенное свидание с партнером, а 25% — не будут придумывать ничего необычного и отдадут предпочтение стандартному досугу со второй половинкой. Еще четверть всех опрошенных воспользуется праздником как поводом собраться с друзьями и членами семьи, четверть — проведет самый обычный день и не обратит внимание на дату. Всего несколько процентов россиян устроят свидание с самим собой. Интересно, что многие респонденты, которые находятся в отношениях, проигнорируют праздник. Три четверти опрошенных в этом году имеют вторую половинку, но только 45% будут с партнером в День всех влюбленных.

Опрос был проведен в феврале среди более чем 1 тыс. россиян.

Ранее россиянам рассказали о востребованных профессиях в праздники.