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Германия поддерживает санкции против российской энергетики

«Известия»: ФРГ выступает за усиление энергетических санкций против России
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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Германия выступает за усиление санкций Евросоюза в отношении российской энергетики. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на ответ министерства экономики ФРГ партии «Альтернатива для Германии».

В ответе ведомства говорится, что немецкая экономика сталкивается с «серьезными структурными вызовами», в том числе из-за украинского конфликта, но отменять санкции против РФ в одностороннем порядке правительство ФРГ не готово.

«Решающее значение имеют ограничения на импорт в энергетическом секторе. Односторонняя отмена санкций федеральным правительством невозможна. Как введение, так и снятие санкций могут быть решены только единогласно всеми государствами — членами ЕС», — заявили в минэкономики страны.

Пока на Украине продолжаются боевые действия, антироссийские санкции не будут сняты, подчеркнули в министерстве.

Там также добавили, что Германии удалось устранить «сильную зависимость» от импорта российских ресурсов, и оптовые цены на электроэнергию и газ значительно снизились.

13 февраля официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью заявила, что ЕС продолжит свою санкционную политику в отношении Москвы, даже если это будет противоречить планам по урегулированию украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что доходы России от нефтеэкспорта в январе выросли почти на $950 млн.

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