Россиянам рассказали, как больше успевать на работе

Россияне могут сэкономить время на выполнении рабочих задач и больше успевать за день, благодаря грамотному планированию своих дел и приоритизации задач. Это основа успешного тайм-менеджмента, рассказала «Газете.Ru» карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова.

«Одним из главных инструментов в распределении собственных ресурсов во время выполнения рабочих дел может стать «матрица Эйзенхауэра», суть которой в разделении задач на четыре категории: срочные и важные, важные и не срочные, не важные, но срочные, не важные и не срочные. Если сосредоточиться на первых двух категориях, то можно избежать потери времени на менее важные дела», — отметила Бухвалова.

Эксперт добавила, что применение современных технологий при выполнении рутинных процессов, а также делегирование задач могут существенно сэкономить время. Например, заранее настроенная отправка отчетов по почте или синхронизация данных между разными платформами значительно освободят время для более важных дел.

Еще один совет от Бухваловой заключается в управлении вниманием и правильной организации рабочего времени. Благодаря этому лайфхаку, можно не только повысить свою эффективность, но и развить необходимые для качественной работы гибкие навыки. Один из методов, который может в этом помочь, называется «техника помидора». Он включает в себя переключение фокуса внимания: 25 минут времени следует уделить работе, пять минут — отдыху. После четырех таких циклов можно взять более длинный перерыв (от 15 до 30 минут). Этот способ поможет поддерживать концентрацию на должном уровне и предотвратит профессиональное выгорание, посоветовала Бухвалова.

Эксперт заключила, что правильное использование своих ресурсов во время выполнения рабочих заданий поможет не только успешно закрывать задачи и освобождать время для других дел, но и качественно совмещать профессиональную самореализацию и личную жизнь.

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