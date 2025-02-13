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Бизнес в России предупредили об увеличении неожиданного вида трат

РБК: траты бизнеса в России на музыку в общественных местах вырастут
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mos.ru

Траты российского бизнеса на музыку в общественных местах увеличатся из-за перерасчета отчислений Российскому Авторскому Обществу (РАО), пишет интернет-издание РБК со ссылкой на сообщение организации.

РАО впервые с 2019 года подняло ставки отчислений, которые рестораны, магазины, торговые центры и прочие массовые заведения обязаны каждый месяц уплачивать в счет использования фоновой музыки.

Размер ставки не единый для всех. Он отличается в зависимости от региона, типа заведения, его площади и иных факторов. Например, кофейни площадью 100 кв. м в городах-миллионниках теперь должны платить в месяц 8 тысяч рублей (до повышения сумма составляла 6,8 тысячи рублей, + 18%).

Накануне РБК со ссылкой на гендиректора одного из крупнейших билетных сервисов Kassir.ru Елену Глуховскую написало, что стоимость билетов на фестивали в 2024 году увеличилась на 75%, или более чем в 1,5 раза, из-за возросших гонораров артистов, высокого спроса, расходов на организацию более технологичных шоу и обеспечение безопасности.

Ранее стало известно, что в России подорожали тюльпаны.

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