Бизнес в России предупредили об увеличении неожиданного вида трат

Траты российского бизнеса на музыку в общественных местах увеличатся из-за перерасчета отчислений Российскому Авторскому Обществу (РАО), пишет интернет-издание РБК со ссылкой на сообщение организации.

РАО впервые с 2019 года подняло ставки отчислений, которые рестораны, магазины, торговые центры и прочие массовые заведения обязаны каждый месяц уплачивать в счет использования фоновой музыки.

Размер ставки не единый для всех. Он отличается в зависимости от региона, типа заведения, его площади и иных факторов. Например, кофейни площадью 100 кв. м в городах-миллионниках теперь должны платить в месяц 8 тысяч рублей (до повышения сумма составляла 6,8 тысячи рублей, + 18%).

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