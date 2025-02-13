В России подорожали тюльпаны

Средняя стоимость тюльпанов в РФ приблизилась к ценам на розы. Об этом РБК сообщил представитель маркетплейса Flowwow.

По данным издания, в феврале средняя стоимость тюльпанов достигла 231,3 руб., одна роза в это же время обходится в 248,6 руб.

РБК отмечает, что в 2024 году разрыв был больше: роза была дороже тюльпана на 38,9%.

Уточняется, что рост цен на тюльпаны связан с увеличением таможенных пошлин на цветы из недружественных государств и с неурожаем голландских луковиц, из которых выращиваются тюльпаны на территории России.

До этого газета «Известия» со ссылкой на аналитиков компании АТОЛ сообщала, что цветы в России за последний год подорожали на 11%. Средняя цена букета выросла до 2567 руб.

Летом Россия повысила ввозные пошлины на цветы. Тариф на импортированные срезанные цветы и бутоны для букетов и декоративных целей вырос до 20% от таможенной стоимости.

Ранее флорист рассказала, как подобрать идеальный букет к 14 февраля.