Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России подорожали билеты на фестивали и концерты

РБК: билеты на фестивали подорожали из-за требований безопасности и гонораров
close
Shutterstock

Стоимость билетов на фестивали в 2024 году увеличилась на 75%, или более чем в 1,5 раза, из-за возросших гонораров артистов, высокого спроса, расходов на организацию более технологичных шоу и обеспечение безопасности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на гендиректора одного из крупнейших билетных сервисов Kassir.ru Елену Глуховскую.

Вторым направлением по темпам роста спроса в минувшем году стали спортивные соревнования. Продажи на турниры в денежном эквиваленте выросли на 100%, при этом средняя стоимость билетов сократилась на 9%, до 592 рублей за билет, рассказала Глуховская.

При этом рынок концертов в стране, по данным Kassir.ru, относительно стабилен. Количество проданных билетов в 2024 году по сравнению с 2023 годом выросло на 10%, а средняя стоимость увеличилась всего на 7%, до 2524 рублей.

Средний чек на театральные постановки в 2024 году вырос на 6%, до 2030 рублей.

Количество проданных билетов в музеи на сайте Kassir.ru выросло на 11%. Средняя цена увеличилась на 28% до 397 рублей.

Ранее сообщалось, что DaBaby потребовал 15 пачек мармеладных мишек от организаторов концерта в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами