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Россиян предупредили о возможных проблемах с автомобилями популярных китайских брендов

Автоэксперт Байбароша: электроника — слабое место Changan
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Changan

В китайских автомобилях Changan могут возникать проблемы с электроникой, также эти автомобили неприспособлены к езде по плохим дорогам, пишет интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на сообщение руководителя направления по работе с представительствами легкового автотранспорта ГК Альфа-Лизинг Анастасии Байбароша.

Кроме того, у Changan не самое стойкое лакокрасочное покрытие, и двигатели по своей конструкции очень требовательны к качеству масла и топлива. В связи с последним недочетом эксперт посоветовала заправляться на брендовых заправках, подбирать масло премиальных линеек с указанной производителем автомобиля вязкостью.

У Chery, по ее словам, могут возникать сбои блока ABS и ломаться наконечники рулевых тяг.

На прошлой неделе директор аналитической службы международной франчайзинговой сети Fit Service Татьяна Овчинникова сообщила, что число обращений владельцев китайских автомобилей в автосервисы выросло на треть. По ее словам, в 2024 году владельцы китайских автомобилей обратились к ним 38 тыс. раз, что на 37% больше, чем годом ранее.

Ранее в рекламе китайского автомобиля Bestune россияне услышали нецензурное слово.

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