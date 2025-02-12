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В рекламе китайского автомобиля Bestune россияне услышали нецензурное слово

Россияне услышали нецензурную брань в рекламе FAW Bestune T90

В сети интернет распространяется рекламный ролик китайского кроссовера FAW Bestune T90, который вызвал неоднозначные реакции среди пользователей соцсетей. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits. Авторы публикации указывают, что создатели рекламы не учли особенности звучания наименования модели на русском языке.

«В соцсетях распространяется рекламный ролик кроссовера FAW Bestune T90, на котором актер закадровой озвучки настолько невнятно произносит название модели, что огромное число слушателей услышали нецензурное ругательство», — говорится в публикации.

Пользователи Telegram в комментариях к рекламному ролику напоминают, что наименование модели исторически было образовано от сочетания английских слов best и turn, что можно перевести на русский язык, как «удачный поворот».

«Мне интересно, как себя чувствовал мужчина, который это озвучивал на русском. Сколько было дублей, и как долго он пытался справиться со смехом», — написала пользователь Дарья Захарова.

Кроссовер Bestune T90 поступил в продажу на российском рынке в конце января. Автомобиль предлагается в трех комплектациях. Базовая машина предлагается по цене от 2,8 млн рублей, она оснащена турбомотором на 160 сил и 7-ступенчатым «роботом». Версия паркетника с турбомотором на 245 сил и 8-диапазонным автоматом Aisin уже продается за 3,4 млн рублей. Самая дорогая комплектация автомобиля с таким же мотором обойдется в 3,7 млн рублей. Привод во всех случаях будет только передний.

Ранее стало известно, какие китайские автомобили покупают российские знаменитости.

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