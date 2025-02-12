Доллар упал ниже 94 рублей. Пора покупать?

Курс доллара на межбанковском рынке опускался до 93,5 рубля 12 февраля. С начала года американская валюта подешевела к российской на 17,4%, или 19,87 рубля. Экономисты и финансовые аналитики, опрошенные «Газетой.Ru», объяснили падение курса доллара притоком валютной выручки в Россию, сезонным снижением спроса на доллары, высокими ставками и ожиданиями инвесторов по нормализации геополитической ситуации. Будет ли доллар дальше дешеветь и когда выгоднее покупать валюту — в нашем материале.

По словам экономистов, падение доллара к рублю обусловили четыре фактора. Первый — вероятность нормализации геополитической повестки, которую участники финансового рынка закладывают в свои прогнозы. Инвесторы продают доллары, и это толкает курс американской валюты вниз.

Во-вторых, из-за довольно высоких цен на нефть в России наблюдался приток валюты. В декабре 2024 года стоимость нефти марки Brent колебалась в диапазоне от $71,27 до $74,62 за баррель. В январе 2025 года наблюдался рост цен, и стоимость Brent варьировалась от $74,64 до $81,45 за баррель. По прогнозам министерства энергетики США, средняя цена нефти Brent в 2025 году ожидается на уровне $74,50 за баррель. При достаточном количестве валюты в стране рубль укрепляется .

Третий фактор — сезонный спрос на валюту. Экономисты пояснили, что в январе и феврале традиционно наблюдается снижение спроса на валюту со стороны импортеров, что способствует укреплению рубля. В-четвертых, высокие ставки в экономике и рост интереса к облигациям федерального займа тоже способствуют росту спроса на рубль и толкают его курс вверх.

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«На курс доллара влияет доля продажи валюты от общей выручки. В конце прошлого года наблюдалось ее снижение. А сейчас ситуация развернулась, и на финансовом рынке ощущается стабильное предложение валюты на фоне умеренного спроса на нее. Кроме того, рынок остается «тонким» — объем торгов в январе — феврале снизился по сравнению с концом прошлого года. В этих условиях повышается волатильность курса доллара, так как сравнительно небольшими суммами продажи можно повлиять на равновесный курс. Собственно, сейчас внутридневная волатильность курса составляет около 2%. К весне рынок будет ощущать недостаток валюты на фоне физического снижения экспорта нефти в начале года», — отметил главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров в беседе с «Газетой.Ru».

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко сказал «Газете.Ru», что длительность падения доллара будет зависеть от изменений в экономической политике и геополитической ситуации.

Каким будет «дно» доллара

Экономисты допустили, что доллар подешевеет до 85–90 рублей в 2025 году, а минимумом в текущем цикле падения курса американской валюты станет уровень в 90–95 рублей.

«Минимальный уровень доллара в текущем цикле падения может находиться в диапазоне 90–95 рублей, если сохранятся благоприятные внешние условия и устойчивый спрос на рубль. В 2025 году возможно снижение курса еще ниже — к уровню 85–90 рублей за доллар», — отметил Щербаченко.

Руководитель направления аналитического сервиса Банка ЗЕНИТ Владимир Евстифеев оценил вероятность падения курса доллара ниже 90 рублей в 2025 году как невысокую и уточнил, что текущее укрепление рубля, скорее всего, будет временным.

«Если доллар и упадет ниже 90 рублей, то затем неизбежно обратно вырастет, причем еще больше. Это все колебания курса в моменте, вызванные, скорее всего, очередные громкими заявлениями американского президента Дональда Трампа.

Если отбросить в сторону геополитику и связанные с ней факторы непредсказуемости, то в долгосрочной перспективе, учитывая фундаментальные экономические показатели, доллар будет лишь расти», — согласилась старший преподаватель кафедры экономической теории Университета «Синергия» Юлия Тулупникова.

Кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Александр Суетин исключил резкие колебания курса доллара в обозримом будущем.

«Скорее всего, резких движений курса доллара не будет, так как для экономики являются вредными любые резкие и сильные движения курса доллара как вверх, так и вниз. Также слишком сильное снижение курса доллара приведет к низкой наполняемости бюджета. Поэтому вероятность роста курса доллара многократно выше его существенного снижения», — уточнил Суетин.

Пора ли покупать доллары

Эксперты отметили, что с целью долгосрочных вложений покупка долларов может быть оправдана, и сейчас — наиболее выгодный момент для этого. Евстифеев посоветовал направить в доллары 15–25% накоплений.

«Спекулятивно и в целях хеджирования валютных колебаний можно покупать валюту или замещающие облигации (для частных инвесторов может быть интересным вариантом суверенный выпуск с погашением в 2028 году). Валютных активов может быть около 1/3, еще до 1/4 в драгметаллах и остальное — в рублевых инструментах (облигации, депозиты, акции)», — рекомендовал руководитель управления аналитический исследований «АВИ Кэпитал» Дмитрий Александров.

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Тулупникова призвала учитывать, что при покупке валюты невозможно говорить о гарантированной доходности или даже сохранности сбережений в некоем горизонте времени из-за присутствующих всегда валютных рисков.

«Все же валютные сбережения — это не банковские депозиты с фиксированной и довольно высокой доходностью. Но вложение части сбережений в валюты и даже в криптовалюты — это один из неплохих вариантов диверсификации, которым глупо не пользоваться для распределения рисков, аналогично как и вложениями в защитные активы (в частности, золото). Это скорее не альтернативные, а комплементарные варианты в рамках портфеля всякого инвестора», — пояснила Тулупникова.

По словам экономистов, процесс дедолларизации в мире идет медленно, поэтому одномоментно американская валюта не может обесцениться.

«Процесс так называемой дедолларизации мировой экономики оказывается не таким очевидным, как кажется на первый взгляд. Когда страны стремятся отказаться от использования безналичного доллара в международных расчетах, они часто заменяют его стейблкоинами, привязанными именно к американской валюте. Это парадоксальным образом приводит к усилению, а не ослаблению позиций доллара в глобальной экономике.Таким образом, говорить о системном сдвиге в сторону дедолларизации мировой экономики пока преждевременно, поскольку фактически происходит обратный процесс — дальнейшее укрепление позиций доллара в новой цифровой форме», — заключил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.