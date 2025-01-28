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Экономика одной из стран Евросоюза начала сокращаться

Bloomberg: сокращение ВВП Ирландии стало плохим знаком для еврозоны
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Clodagh Kilcoyne/Reuters

ВВП Ирландии по итогам четвертого квартала (октябрь — декабрь) 2024 года сократилась на 1,3% после роста в 3,5% в предыдущем квартале, пишет агентство Bloomberg.

В агентстве отметили, что снижение ВВП страны может быть связано с деятельностью международных промышленных компаний.

Опрошенные изданием аналитики назвали снижение объем ирландской экономики плохим предзнаменованием накануне опубликования данных по остальной еврозоне. Как подчеркивают собеседники агентства, пусть экономика этого государства является одной из самых небольших в регионе, тем не менее ее показатели могут оказывать огромное влияние на общую статистику.

На прошлой неделе портал Euractiv сообщил, что Европейская комиссия планирует представить пятилетнюю стратегию, направленную на упрощение административных процедур для бизнеса, с целью стимулирования экономического роста.

Как указано в материалах, этот план будет озвучен в среду, 29 января, и его основная цель — уменьшение бюрократических препятствий для улучшения состояния экономики стран Евросоюза. Документ также предполагает усиление взаимодействия между государственными органами, частными предприятиями и государствами-членами ЕС.

Ранее аналитик назвала недостатки сильного рубля для экономики.

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