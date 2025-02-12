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Экономист назвал предел падения доллара

Экономист Беляев назвал уровень в 95 рублей пределом падения доллара
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Shutterstock

Экономист Михаил Беляев назвал уровень в 95 рублей пределом падения доллара. Его слова приводит «Лента.ру».

На каком основании он дал такую оценку, не уточняется.

По мнению Беляева, произошедшее 11 февраля укрепление рубля до планки ниже 96 рублей за доллар является следствием интервенции Центробанка, однако в дальнейшем курс доллара снова вырастет. Также он отметил, что на официальный курс обмена доллара влияет его расчет Центробанком на основании внебиржевых сделок и других инструментов.

До этого экономист Зельцер заявил, что в марте доллар будет стоить 100 рублей, а евро — 104 рубля. По его словам, рубль завершил январь на четырехмесячных максимумах, укрепившись с начала года к доллару, евро и юаню в среднем на 4%.

При этом Зельцер добавил, что к лету курс пары евро/доллар будет стремиться к паритету, то есть 1:1.

Ранее экономисты спрогнозировали падение рубля к доллару к концу 2025 года.

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