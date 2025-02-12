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Названа средняя сумма чека на пляжный отдых в России

АТОР: средний чек на пляжный отдых в России достиг 57 тысяч рублей
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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

При раннем бронировании туров в 2025 году средний чек на поездку составляет 57 тысяч рублей, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные Российской Ассоциации туроператоров (АТОР).

Средняя продолжительность поездки оказалась стала меньше на сутки, в этом году россияне стали бронировать туры на девять ночей. Глубина бронирования увеличилась на 2,4% — россияне стали планировать отдых за 5,5 месяцев до поездки. При этом 90% путевок оплачиваются — без оплаты дороги.

Как подчеркивают в АТОР, вопреки загрязнению Черного моря нефтепродуктами россияне часто берут путевки на курорты Краснодарского края. У туркомпании «Русский экспресс» доля бронирований по этому направлению составляет 52%, треть от всех бронирований у компании «Слетать.ру» приходится на эти курорты.

Крым по числу заявок — находится на втором месте. Как отметили в «Русском экспрессе» в 2025 году количество заказов по этому направлению выросло сразу на 15%, до 20%.

В первой половине января генеральный директор холдинга «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов заявил, что цены на туры по основным туристическим заграничным направления продолжат повышаться в 2025 году.

Ранее стало известно, на каких курортах отдых летом обойдется не дороже 200 тысяч рублей.

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