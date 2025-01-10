В АТОР сделали прогноз по ценам на туры на 2025 год

Цены на туры по основным туристическим заграничным направления продолжат повышаться в 2025 году, сообщил вице-президент АТОР, генеральный директор холдинга «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов.

По его словам, на повышение стоимости влияет поднятие тарифов самими отельерами и ослабления курса рубля. По разным направления цены растут по-разному, подчеркнул он.

«ОАЭ подорожание в валюте крайне незначительно – играет роль большая отельная база и отсутствие новых въездных рынков. А вот в Таиланде рост расценок отелей более весом: у них активно растет китайский рынок, который загружает отели. И в целом там есть некая «эйфория от успехов»», — сказал он.

Кобищанов отметил, что наибольший рост стоимости туров наблюдается в Турции. Там подорожание продиктовано разрывом между инфляцией и искусственно сдерживаемым курсом евро к лире. Он пояснил, что за 2024 год курс евро к лире почти не изменился: около 30 лир за €1 в начале и в конце года, а вот инфляция составила примерно 50%, что заставляет отельеров поднимать цены, чтобы не приходилось работать с убытком.

Вице-президент АТОР добавил, что в топ-6 основных туристических направлений россиян по-прежнему входят Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд, Китай и Абхазия.

Ранее был назван самый дорогой тур из России на заграничный курорт в 2024 году.