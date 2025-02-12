Крупнейшие банки России снизили ставки по вкладам

В преддверии пятничного заседания Центрального Банка России по ключевой ставке крупнейшие банки страны снизили процентные ставки по вкладам, в среднем — на 0,08–0,3 процентного пункта (п. п.). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу маркетплейса «Финсуслуги».

Отмечается, что речь идет о14 банках из топ-20 по объему депозитов физлиц.

В январе текущего года ставки по вкладам уменьшили 12 банков. По данным «Финсуслуг», февральское снижение затронуло преимущественно вклады сроком три месяца и полгода.

В частности, в период с 3 по 10 февраля ставки по вкладам уменьшили шесть банков, из них пять понизили их на сроках три и шесть месяцев, два банка — по годовым вкладам.

Среди исследуемых сроков лидерами по доходности остаются полугодовые вклады, удерживая первенство непрерывно с начала июня прошлого года.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин высказал предположение, что доходность по банковским вкладам в России будет оставаться на высоком уровне в течение 2025 года.

Ранее в России составили портрет вкладчика.