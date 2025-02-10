Россиянам рассказали, что будет с доходностью банковских вкладов в 2025 году

Доходность по банковским вкладам в России будет оставаться на высоком уровне в течение 2025 года. Об этом «Реальному времени» рассказал управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

По его словам, прогноз основан на низкой вероятности снижения ключевой ставки в первом полугодии. Он добавил, что возможное снижение ключевой ставки не будет резким, поэтому и при таких обстоятельствах ставки по вкладам останутся привлекательными для россиян.

«На текущий момент ставки по банковским вкладам находятся на историческом максимуме, в связи с этим они продолжают выступать одним из наиболее доходных и одновременно надежных инструментов накопления в кратко— и среднесрочной перспективе, даже в сравнении с облигационным рынком», — добавил Доронкин.

14 февраля ЦБ с большой долей вероятности сохранит ключевую ставку на уровне 21%. Такой прогноз «Газете.Ru» дали шесть опрошенных экономистов и аналитиков. Кредитование замедляется, спрос на труд россиян продолжает снижаться, что является основанием не повышать ключевую ставку. В то же время для ее снижения пока тоже нет причин — инфляция и инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются высокими. Как решение ЦБ повлияет на курс рубля и что будет дальше с ключевой ставкой — в нашем материале.

Ранее сообщалось, что банки России начали снижать ставки по вкладам.