Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, что будет с доходностью банковских вкладов в 2025 году

Специалист Доронкин: доходность по вкладам останется высокой в 2025 году
close
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Доходность по банковским вкладам в России будет оставаться на высоком уровне в течение 2025 года. Об этом «Реальному времени» рассказал управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

По его словам, прогноз основан на низкой вероятности снижения ключевой ставки в первом полугодии. Он добавил, что возможное снижение ключевой ставки не будет резким, поэтому и при таких обстоятельствах ставки по вкладам останутся привлекательными для россиян.

«На текущий момент ставки по банковским вкладам находятся на историческом максимуме, в связи с этим они продолжают выступать одним из наиболее доходных и одновременно надежных инструментов накопления в кратко— и среднесрочной перспективе, даже в сравнении с облигационным рынком», — добавил Доронкин.

14 февраля ЦБ с большой долей вероятности сохранит ключевую ставку на уровне 21%. Такой прогноз «Газете.Ru» дали шесть опрошенных экономистов и аналитиков. Кредитование замедляется, спрос на труд россиян продолжает снижаться, что является основанием не повышать ключевую ставку. В то же время для ее снижения пока тоже нет причин — инфляция и инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются высокими. Как решение ЦБ повлияет на курс рубля и что будет дальше с ключевой ставкой — в нашем материале.

Ранее сообщалось, что банки России начали снижать ставки по вкладам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами