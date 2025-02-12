В России составили портрет вкладчика

Чаще всего вклады открывают семейные люди — 70% от общего числа. Об этом говорится в исследовании Банка ДОМ.РФ и финансового маркетплейса «Сравни», поступившем в редакцию «Газеты.Ru».

Компании составили портрет российского вкладчика. По данным «Сравни», 20% вкладчиков являются холостыми, а 8% разведены. Среди городов, где активно открываются вклады, лидирует Москва, на долю которой приходится 21% от общего числа открытых вкладов со средней суммой 1 млн рублей и сроком 8 месяцев. На втором месте Санкт-Петербург — 7% со средней суммой 920 тыс. рублей и сроком 6,2 месяца. Замыкает тройку Владивосток, который составляет 5% со средней суммой вклада 1,3 млн рублей и сроком 6,8 месяца. Следующими идут Нижний Новгород, Саратов и Уфа, каждая из которых занимает 4%, а также Екатеринбург, Новосибирск, Самара и Ростов-на-Дону, представленные по 3% от общего числа вкладчиков.

«Россияне все активнее осваивают искусство грамотного финансового планирования, осознавая важность накопительных продуктов для обеспечения своего будущего», — отметил руководитель продукта Вклады в «Сравни» Илья Васильков.

Чаще всего в 2024 году сберегательные продукты в Банке ДОМ.РФ оформляли в декабре — 90 млрд рублей (50 тыс. открытых депозитов). На втором месте октябрь — 61 млрд рублей (около 40 тыс. вкладчиков), на третьем — июнь (59 млрд рублей, более 45 тыс.). Далее идут март (48 млрд рублей, около 40 тыс.) и сентябрь (42 млрд рублей, около 30 тыс.).

«В 2024 году сберегательное поведение граждан находилось под сильным влиянием денежно-кредитной политики ЦБ. Растущие ставки стимулировали рост интереса вкладчиков к краткосрочным размещениям — люди не стремились зафиксировать текущую доходность на длительные сроки, ожидая дальнейшего повышения. К концу года традиционный всплеск интереса к открытию вкладов поддерживался не только сезонным фактором, но и желанием защитить сбережения от инфляционных факторов», — заключил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

20 декабря 2024 года ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%. В прошлом году регулятор трижды повышал ее. Сейчас средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 российских банков составляет 21,52%.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет со вкладами дальше.