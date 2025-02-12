Названа причина, по которой Банк России может повысить ключевую ставку

Расходы российского бюджета могут стать причиной повышения ключевой ставки со стороны Центробанка с нынешних 21% до 23% на следующем заседании совета директоров, которое пройдет 14 февраля, пишет издание «Известия» со ссылкой на прогноз экономиста Андрея Бархоты.

По мнению другого экономиста Алексея Кричевского, ставка может подняться до 22%. Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Алла Чалова считает, что регулятор оставит показатель неизменным из-за ускорения финансирования январских расходов федерального бюджета.

На прошлой неделе инвестиционный советник, основатель и генеральный директор ООО «Международный онлайн-университет инвестиций» Юлия Кузнецова высказала мнение, согласно которому на следующем заседании Центрального банка ключевая ставка может вновь вырасти — на этот раз до 22-23%.

По ее словам, на рост ключевой ставки влияют сразу несколько основных факторов: высокая инфляция, переизбыток денежной массы, дополнительные расходы из бюджета страны, курс доллара, санкции.

Ранее эксперт объяснил, в чем опасность снижения ключевой ставки.