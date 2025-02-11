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Эксперт объяснил, в чем опасность снижения ключевой ставки

Инвестсоветник Варфоломеев: ЦБ оставит ставку в 21%, так как снижать ее – опасно
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Максим Блинов/РИА Новости

На этой неделе Центробанк, вероятнее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 21%. Если же снова ее поднимут, то не более чем на 0,5 процентного пункта, считает инвестсоветник Сергей Варфоломеев. О снижении ставки речь пока не идет, так как это грозит еще большим ростом цен, объяснил он в беседе с 360.ru.

Сохранится ставка с учетом продолжающегося роста цен и высокими инфляционными ожиданиями россиян. Такая ситуация поддерживает высокий спрос жителей на товары, однако предприниматели, столкнувшиеся с дефицитом сотрудников, не могут полностью его закрыть, пояснил эксперт.

Однако если ставку снизить, то это только еще больше разгонит инфляцию, убежден Варфоломеев. Это связано с тем, что компании смогут получить недорогие кредиты, выплатить высокую зарплату работникам и докупить комплектующие на кредитные средства. Производители этих деталей также выплатят сотрудникам повышенную зарплату, в результате чего на рынок попадет много денег при прежнем количестве товара, из-за чего цены вновь подскочат, объяснил инвестсоветник.

Главной проблемой он назвал не замедление производства и дорогое кредитование, а именно дефицит рабочих рук, а высокая ставка не только не решит ее, но и усугубит.

«Яркий пример — льготные ставки по массовой безадресной ипотеке. Они разогнали цены на новостройки, что привело к подорожанию строительных материалов, а также мебели и техники, то есть товаров, которые покупали новоселы», — привел пример Варфоломеев.

Он призвал не ждать снижения ставки в обозримом будущем.

Напомним, финэксперты также согласны, что ЦБ сохранит текущую ставку в 21%. Причем они что регулятор может рассматривать вариант ее повышения до 22-23%, но считают этот сценарий маловероятным.

Ранее аналитики спрогнозировали ключевую ставку к концу года.

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