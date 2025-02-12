Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-заместитель Набиуллиной очно приступила к работе директора МВФ от РФ в Вашингтоне

Экс-замглавы ЦБ Юдаева очно приступила к работе директора МВФ от РФ в Вашингтоне
close
Светлана Шевченко/РИА Новости

Ксения Юдаева, представляющая Россию в Международном валютном фонде (МВФ), сейчас находится в Вашингтоне и в очной форме осуществляет функции исполнительного директора. Об этом ТАСС сообщили в финансовой организации.

«Юдаева лично осуществляет свои обязанности исполнительного директора в штаб-квартире фонда в Вашингтоне», — заявили в фонде.

В декабре 2024 года представитель МВФ Джули Козак заявила, что Юдаева выполняет в удаленном режиме функции исполнительного директора от РФ в фонде в полном объеме. Она приступила к работе на этом посту 1 ноября. До этого исполнительным директором от России в МВФ почти 30 лет был Алексей Можин. Он занимал эту должность с 1996 года.

В октябре сообщалось об уходе Юдаевой из Центрального банка России в связи с решением продолжить работу вне этой структуры.

С сентября 2013 года по август 2023 года Юдаева работала в должности первого заместителя председателя ЦБ. После этого она заняла должность советника главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. На посту первого заместителя председателя ЦБ специалист курировала вопросы, связанные с экономическим моделированием и прогнозированием. Также она отвечала за установление официальных курсов иностранных валют и формирование денежно-кредитной статистики по РФ.

Ранее представитель России рассказал о хамстве и оскорблениях на заседаниях МВФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами