Экс-заместитель Набиуллиной очно приступила к работе директора МВФ от РФ в Вашингтоне

Экс-замглавы ЦБ Юдаева очно приступила к работе директора МВФ от РФ в Вашингтоне

Ксения Юдаева, представляющая Россию в Международном валютном фонде (МВФ), сейчас находится в Вашингтоне и в очной форме осуществляет функции исполнительного директора. Об этом ТАСС сообщили в финансовой организации.

«Юдаева лично осуществляет свои обязанности исполнительного директора в штаб-квартире фонда в Вашингтоне», — заявили в фонде.

В декабре 2024 года представитель МВФ Джули Козак заявила, что Юдаева выполняет в удаленном режиме функции исполнительного директора от РФ в фонде в полном объеме. Она приступила к работе на этом посту 1 ноября. До этого исполнительным директором от России в МВФ почти 30 лет был Алексей Можин. Он занимал эту должность с 1996 года.

В октябре сообщалось об уходе Юдаевой из Центрального банка России в связи с решением продолжить работу вне этой структуры.

С сентября 2013 года по август 2023 года Юдаева работала в должности первого заместителя председателя ЦБ. После этого она заняла должность советника главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. На посту первого заместителя председателя ЦБ специалист курировала вопросы, связанные с экономическим моделированием и прогнозированием. Также она отвечала за установление официальных курсов иностранных валют и формирование денежно-кредитной статистики по РФ.

Ранее представитель России рассказал о хамстве и оскорблениях на заседаниях МВФ.